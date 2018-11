© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Associazione Culturale "Paideia”, nata a Cassino nell'autunno del 1978, ha compiuto 40 anni di vita. L'evento sarà ricordato oggi, alle ore 17,30, presso l'Associazione Culturale "Pentacromo" in Via Bellini a Cassino. Interverranno il Dr. Danilo Salvucci e il Prof. Tommaso Di Brango, mentre il discorso conclusivo sarà tenuto dal Presidente di "Paideia" il poeta e scrittore Francesco De Napoli. Sarà assegnato il riconoscimento del Quarantennale "Il Valore della Memoria come Testimonianza Storica, Etica e Culturale" a personalità di spicco, tra le quali il Prof. Antonio Piromalli (alla Memoria), Docente Emerito dell'Università degli Studi di Cassino. Un Premio Speciale andrà al Decano dei Docenti di Letteratura Italiana Prof. Emerico Giachery. Ed ancora, altri nomi importanti sono quelli di Mario Barbato, Emilio D'Alessandro, Tullia Galasso, Amerigo Iannacone, Giorgio Mennoia, Anthony Minghella, Fernanda Patini, Pierino Pontone, Donato Rivieccio, Danilo Salvucci e Giovanni Terenzi.