«Lavoro da casa, in smart working, ma non alzo la testa nemmeno la sera. Siamo sommersi di richieste e stiamo rispondendo a tutti. Uno sforzo enorme, ma abbiamo avuto anche tanti attestati di apprezzamento e di stima».A parlare è una funzionaria dell’Inps, stretta collaboratrice del Direttore. «Vado in ufficio un paio di volte a settimana, soprattutto per smaltire la posta che arriva. Ma il grosso del lavoro lo stiamo facendo da casa. E con ottimi risultati».La grande difficoltà incontrata, infatti, è stata quella della impossibilità di ricevere gli utenti allo sportello dove, generalmente, si affrontano casi complessi o si ricostruiscono posizioni attraverso i versamenti di 30-40 anni.«Ma in considerazione della situazione di emergenza sociale dovuta alla epidemia e del grave disagio per migliaia di famiglie del territorio provinciale - spiega il direttore della sede Inps di Frosinone , Vincenzo Maria De Nictolis - abbiamo costituito, con la regia e l’aiuto diretto della Direzione Regionale Lazio, una task force provinciale di circa 50 funzionari a Frosinone e Cassino che ha sta lavorando a tamburo battente, ed anche nei giorni festivi, le prestazioni e gli ammortizzatori sociali previste dal Decreto Cura Italia».IL NUMERO DEDICATOl’Istituto ha attivato, in particolare, un servizio di call center, a livello provinciale, per consentire di ricevere tutti i servizi informativi senza dover raggiungere la sede. Gli operatori forniscono tutte le informazioni sullo stato di avanzamento delle pratiche e prendono in carico solleciti e richieste specifiche. A tutte le richieste viene dato riscontro entro 48 ore e, ove necessario, sono gli uffici stessi a richiamare l’utente o ad inviare la documentazione richiesta all’indirizzo fornito.Il call center che interessa le sedi di Frosinone, Anagni, Cassino e Sora risponde al numero: 0775 214 240.LE LAVORAZIONI«Va chiarito - prosegue il direttore - che le lavorazioni da seguire sono diverse: a parte i Fondi di Integrazione Salariale che seguono procedure differenti, sono state autorizzate e messe in pagamento a Frosinone, fino ad oggi (per causale Covid) 2.823 domande di Cassa Integrazione Ordinaria (tutte già pagate), mentre per la Cassa in Deroga (dipendente dalla autorizzazione regionale) sono state liquidate 3.706 domande (anche queste già pagate)».In totale, dunque, hanno beneficiato delle 2 Casse (Ordinaria e in Deroga) 7.600 persone a Frosinone e 2.055 a Cassino.In Provincia, dunque, sono stati erogati 2,85 milioni di euro a Frosinone e 736 mila euro a Cassino.Pertanto, facendo la somma, l’Inps ha pagato qualcosa come oltre 3 milioni e mezzo di euro.«Un lavoro enorme al quale - prosegue il direttore - abbiamo destinato alcuni colleghi esperti di contabilità e i direttori delle agenzie territoriali che hanno dato un valido apporto».«Siamo in attesa di ulteriori flussi di autorizzazione regionale per la Cassa in deroga e dei decreti di proroga per la Cigo ed assicuro i cittadini che continueremo a lavorare senza sosta per pagare le prestazioni nei tempi più brevi possibili» conclude il direttore Vincenzo Maria De Nictolis. Nel frattempo tutti i dipendenti continuano a lavorare (fino a sera) senza guardare più all'orologio.