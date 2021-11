Venerdì 5 Novembre 2021, 09:50 - Ultimo aggiornamento: 09:51

La nuova piazza a De Matthaeis si farà. Così il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, chiude il dibattito (almeno per ora) sulla necessità di rivedere il progetto rotatorie.

Nell'ultimo consiglio comunale, rispondendo ad una interrogazione del consigliere Stefano Pizzutelli, il primo cittadino ha chiuso ad ogni revisione: «Le tre rotatorie provvisorie diverranno definitive. Anzi posso aggiungere che l'idea ipotizzata nelle ultime settimane di realizzare una maxi rotatoria al centro del piazzale la escludiamo per due motivi: il primo è che i costi di esproprio dell'area dove insiste un immobile e vi sono due attività li riteniamo eccessivi in quanto essendo zona B ha un valore elevato. Il secondo motivo è che abbiamo intenzione di realizzare una piazza tra queste attività che insistono sull'isola del marciapiede esistente e l'area di viale Roma che costeggia le altre attività commerciali presenti».

La nuova piazza pedonale prenderà il posto della strada oggi utilizzata dalle auto provenienti da via Cicerone e via Aldo Moro per salire verso viale Roma e le decine di posti auto che oggi servono per i posteggi.

L'assessore alla Mobilità, Massimiliano Tagliaferri, ha aggiunto: «Nei prossimi giorni partiranno i lavori per rendere definitiva la prima rotatoria (quella all'incrocio tra via Moro, viale Roma e piazzale De Matthaeis) ma abbiamo contatti per assegnare ai privati anche le altre due (quella all'incrocio con via De Matthaeis e quella tra viale Roma, via Maria e via Cicerone)».

L'opposizione insiste: «Così sarà il caos»

Insomma l'amministrazione Ottaviani va avanti per la sua strada nonostante una delle tre rotatorie (quella tra viale Roma, via Maria e via Cicerone) determini quotidianamente ingorghi alla circolazione e lunghe file di auto provenienti dalle varie direzioni. La rotatoria in questione funziona quando c'è poco traffico ma nelle ore di punta si formano lunghe code in particolare su viale Roma e via Maria. La ristrettezza degli spazi di manovra non consente un agile attraversamento e quando passano i bus Cotral o altri mezzi pesanti tutto si complica tremendamente.

«Così facendo - afferma il consigliere di opposizione Stefano Pizzutelli - non si fa che rendere definitivo il disagio cui abbiamo assistito sinora alla circolazione. Sugli elevati costi di esproprio non penso che un comune come Frosinone non possa permettersi di spendere 150/200 mila euro per acquistare quella porzione di terreno al fine di realizzare una rotatoria al centro dell'incrocio. Si tratta, evidentemente, di una scelta politica: quei soldi si troverebbero e la realizzazione di una maxi rotatoria consentirebbe di risolvere, in maniera definitiva, il problema del traffico in quell'incrocio altamente caotico. Inoltre la realizzazione della piazza andrebbe ulteriormente ad intasare la rotatoria situata vicino al distributore di benzina che già oggi soffre dei flussi veicolari provenienti da tre arterie e che dovrebbe assorbire anche quelle provenienti da via Aldo Moro e via Cicerone diretti verso la parte alta che oggi sfilano sulla porzione di strada che si vuol rendere pedonale».

Rincara la dose il capogruppo del Pd, Angelo Pizzutelli: «Forse il sindaco non gira in auto. Io ogni mattina, intorno alle 8, rimango imbottigliato per 20-30 minuti per percorrere pochi metri. Invito personalmente il sindaco a farsi un giro con me in auto così si rende conto dell'insufficienza dell'attuale complesso rotatorio a far defluire il traffico. Se vogliono a tutti i costi mostrare i muscoli stanno toppando. Pur di non riconoscere gli errori si va avanti ugualmente. E a rimetterci sono i cittadini».

Per il sindaco non è così: «Per noi la sperimentazione ha funzionato e i tempi di attraversamento dell'incrocio, rispetto all'impianto semaforico eliminato, sono più rapidi».