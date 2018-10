© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allarme meningite in Ciociaria. Un uomo di 41 anni, italiano, residente ad Anagni è stato ricoverato ieri all’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. Sottoposto agli accertamenti del caso ed accertata la diagnosi, è stato subito messo in fleboclisi con adeguata terapia e ricoverato in malattie infettive. Sotto profilassi, tutto il personale in servizio, al pronto soccorso dell’ospedale civile. Erano da poco trascorse le 13 di ieri quando il paziente da Anagni è giunto a Frosinone, trasportato dall’ambulanza dell’Area 118. Quando medici ed infermieri in servizio al pronto soccorso, l’hanno visto hanno subito sospettato che si trattasse di un caso di meningite. Lo stato di semi incoscienza, la rigidità nucale e la posizione a ‘canna di fucile’, la particolare postura che assumono i pazienti in caso di infiammazione delle meningi, ossia di quelle membrane che rivestono il cervello e il midollo spinale, non hanno lasciato molti dubbi ai camici bianchi in servizio ieri pomeriggio allo Spaziani. La conferma che il paziente di Anagni fosse affetto da meningite è arrivata poco dopo le 21, dopo tutti i risultati di laboratorio. Ora torna l’incubo, soprattutto per il personale medico e paramedico, soprattutto perché in casi di sospette malattie infettive, non sembra ci sia un percorso particolare per accogliere nell’immediato i pazienti sospetti. I pazienti non sospette malattie contagiose piombano immancabilmente all'interno del pronto soccorso, transitando comunque tra altri pazienti in attesa di essere visitati, magari dopo un incidente stradale. Il rischio è alto e la preoccupazione per tutti lo è altrettanto