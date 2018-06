Casinelli, arrestato, si dimette dalla presidenza di Federlazio

A seguito dell’arresto dell’imprenditore Alessandro Casinelli, in serata l’avv. Nicola Ottaviani, che assiste Casinelli, ha diramato una nota nella quale sostiene «la completa estraneità di Casinelli, rispetto ad ogni ipotesi di reato riconducibile all’operato della Clinica. In special modo in relazione al periodo in cui lo stesso non ricopriva alcun incarico gestionale o amministrativo, all’interno della compagine societaria. Casinelli, dunque - prosegue l’avv. Ottaviani - ha chiesto di essere sottoposto immediatamente all’interrogatorio di garanzia per fornire ogni elemento utile al corretto inquadramento della vicenda, allo scopo di dimostrare l’assenza di ogni responsabilità penale, tenuto conto anche del fatto che fu lui stesso a presentare, in prima persona (oltre un anno fa) un articolato esposto all’Autorità Giudiziaria, per rappresentare gli elementi acquisiti all’indomani del subentro nell’amministrazione della Clinica».

Intanto la Federlazio, appreso del provvedimento adottato dalla magistratura nei riguardi del Presidente della sede di Frosinone, si dichiara pienamente convinta che Alessandro Casinelli, prove alla mano, saprà dimostrare la sua totale estraneità ai fatti che gli sono stati contestati.

Nel frattempo la Federlazio prende atto della volontà espressa dal Presidente Casinelli il quale, tramite il suo legale Avv. Nicola Ottaviani, ha comunicato che intende autosospendersi dalla carica per mettere l’Associazione al riparo da ogni eventuale strumentalizzazione.

“Quella di autosospendersi – dichiara il Presidente della Federlazio Silvio Rossignoli – è una decisione che fa onore al Presidente Casinelli e che dimostra, se mai ve ne fosse bisogno, il suo senso di responsabilità e il suo attaccamento all’Associazione e a tutte le imprese aderenti”.



Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:16



