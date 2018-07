di Pierfederico Pernarella

Strada per i tifosi ospiti al Casaleno: c’è una soluzione, ma i tempi e i costi per la realizzazione rischiano di essere maggiori rispetto a quelli preventivati per il progetto originario.

L’accordo sul nuovo tracciato dell’arteria a servizio dello stadio “Benito Stirpe” per il collegamento tra via Michelangelo e viale Olimpia è stato trovato nel corso di una riunione che si è svolta ieri mattina in Questura tra il soprintendente regionale Stefano Gizzi, il sindaco Nicola Ottaviani e il questore Rosaria Amato.



L’ACCORDO

Il problema da risolvere, secondo le indicazioni della Soprintendenza, era quello di consentire la costruzione della strada ma allo stesso tempo salvaguardare il “cuore” del bosco di vegetazione spontanea, composto per lo più da alberi di acacia. Per fare questo il tracciato dovrà essere traslato di circa 100 metri rispetto al tracciato iniziale.

In questo modo la strada, che partirà più a sinistra verso l’autostrada all’altezza della curva di via Michelangelo per andare a sbucare davanti alla curva ospiti su viale Olimpia, sarà lunga circa 150 metri in più. In questo modo, riferisce il Comune, la strada andrà a «lambire solo marginalmente la vegetazione, preservando il cuore centrale del bosco». Quest’ultima area con il progetto iniziale sarebbe stata taglia in due. Proprio su questo punto la Soprintendenza aveva espresso le maggiori perplessità, a prescindere la numero di alberi che sarà necessario tagliare.



I COSTI AGGIUNTIVI

Come detto il nuovo tracciato ne comporterà anche un allungamento: non più 400 metri di strada, ma oltre 500. Questo inevitabilmente farà salire i costi per la costruzione, anche perché con la nuova impostazione sarà necessario realizzare rampe e curve, non inizialmente previste. Se per il progetto originario era stato stimato un costo di 700mila euro, ora come minimo la spesa potrebbe arrivare ad oltre un milione di euro.

L’accordo trovato ieri consente comunque di uscire dall’impasse durato mesi. Ora l’ufficio tecnico del Comune dovrà rimettere mano al progetto: con la variante decisa ieri soltanto 150 metri restano immutati, la restante parte dovrà essere rivista. Ad ogni modo il sindaco Nicola Ottaviani assicura «tempi ragionevolmente brevi per la fattibilità dell’opera». In tutti i modi, considerando che il campionato di serie A inizia tra poco più di tre settimane, è escluso che la nuova strada possa essere pronta per quell’appuntamento.



GLI INVESTIMENTI PRIVATI

Anche perché ora bisognerà sciogliere il nodo dei finanziamento. La variante concordata ieri in linea con le indicazioni della Soprintendenza potrebbe far venire meno i presupposti del project financing proposto dall’imprenditore Domenico Turriziani con la realizzazione di un albergo, con annessi centro benessere e campi da golf in cambio della costruzione a proprie spese della nuova strada che sarebbe stata anche a servizio della nuova struttura. Il nuovo tracciato rientra solo in una piccola parte dei terreni di proprietà di Turriziani.

Un mutamento che impone la revisione della fattibilità del progetto proposto dal privato. In alternativa, e al momento più percorribile, è l’ipotesi che alla spesa per la realizzazione della nuova strada compartecipi la società Frosinone calcio, in qualità di gestore dello stadio “Stirpe”.

