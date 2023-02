Casalattico, festeggiati i 300 anni del Comune e il patrono San Barbato

Celebrata la ricorrenza del tri centenario dell’istituzione del Comune di Casalattico insieme ai festeggiamenti del santo patrono, San Barbato. Si è svolta questa mattina, domenica 19 febbraio, la cerimonia del tricentenario alla presenza del Vescovo, monsignor Gerardo Antonazzo, delle amministrazioni locali e del presidente del consiglio provinciale, Gianluca Quadrini, che su delega del presidente della Provincia, Luca Di Stefano, ha portato i suoi saluti e presenziato alla cerimonia.

«Con grande piacere ho preso parte a questa cerimonia - ha detto Quadrini - portando i saluti del presidente della Provincia, Luca Di Stefano, dal quale sono stata delegato a rappresentare l’Ente. La provincia, grazie al volere di questa nuova compagine amministrativa, è sempre più presente e vicina a tutte le realtà del nostro territorio perché diventi il punto di riferimento di tutti i comuni che la compongono. E partecipare ad un evento di questo spessore per la città di Casalattico, era doveroso perché è un momento in cui la memoria storica è testimonianza pura delle nostre tradizioni e faro per le giovani generazioni. Un borgo come Casalattico è ricco di una storia che deve essere tramandata e custodita»