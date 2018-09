Dalle prime ore di questa mattina i carabinieri della Compagnia di Sora stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Frosinone, su richiesta sostituto procuratore Adolfo Coletta, a carico di 5 persone, tutte ritenute responsabili del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e crack”.

L’attività di indagine ha consentito di appurare che gli indagati avevano allestito in Monte San Giovanni Campano una vera e propria piazza di spaccio presso la loro abitazione, trasformandola in un “bunker” non facilmente espugnabile da parte delle forze dell’ordine.

Maggiori dettagli saranno resi noti nella conferenza stampa che si terrà alle ore 11,30 di oggi presso il Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone. © RIPRODUZIONE RISERVATA