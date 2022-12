Casa sicura, appuntamento per i consumatori sugli impianti elettrici

"La casa si cura, sicurezza ed innovazione". È il titolo della campagna promozionale organizzata da Prosiel, Fme ed Adiconsum per i consumatori per verificare il buon funzionamento dell impianto elettrico nelle abitazioni. L'appuntamento è per sabato 17 dicembre dalle 10 alle 18 presso il Centro commerciale Panorama Alatri sulla via Casilina Nord a Frosinone. Ci sarà la possibilità per tutti oltre ad avere tutte le informazioni sulla problematica per prenotare gratuitamente una verifica sull impianto elettrico degli utenti.