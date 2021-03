30 Marzo 2021

Amara sorpresa per un professore universitario di Informatica, docente a Stoccolma (Svezia) che si è visto recapitare un decreto penale di condanna emesso dal Tribunale di Frosinone. Decreto che gli imponeva il pagamento di circa 5 mila euro.

Il docente è caduto dalle nuvole, perchè veniva accusato di una falsa dichiarazione resa alla Motorizzazione di Frosinone.

LA STORIA

Tutto è iniziato dall’acquisto di una Mercedes presso una concessionaria. Il docente, oltre alla vettura (importata dalla Germania) ha pagato anche la pratica per l’immatricolazione. E qui è nato il fattaccio. Il concessionario, infatti, nel presentare i documenti del professore presso la Motorizzazione, ha aggiunto anche una dichiarazione con la quale lui stesso affermava di aver acquistato l’auto «direttamente» in Germania. Di fatto, in questo modo, la concessionaria non era tenuta al versamento dell’Iva. In calce a quella dichiarazione, però, c’era una firma falsa: quella, appunto, del docente. Il quale, a quel punto, ha incaricato l’avvocato Giuseppe Dell’Aversano di fare luce su quanto accaduto.

L’avvocato, intuito il trucco, ha subito chiesto una perizia grafica che ha spiegato l’arcano.

Il Tribunale di Frosinone, dunque, di fronte a questa perizia ha assolto il professore universitario, ma, nello stesso tempo, ha avviato un procedimento nei confronti del concessionario di auto, Vincenzo D.L.. Dal canto suo il prof. universitario si è visto recapitare la sentenza di assoluzione dall’avv. Dell’Aversano senza mai rientrare in Italia.

GLI ACCERTAMENTI

Intanto si è scoperto che sono circa 200 le auto immatricolate con questo trucchetto (per non pagare l’Iva). Ma come mai un numero così importante di pratiche è stato sempre accettato dalla Motorizzazione? C’è, per caso, un impiegato connivente? E qui si apre un altro capitolo che potrebbe avere clamorosi sviluppi proprio all’interno della Motorizzazione.