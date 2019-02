© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carnevale di divertimento ma anche di solidarietà. È questo il binomio scelto dalla Croce Rossa- Comitato di Frosinone e dall’Automobile Club frusinate per festeggiare assieme ai propri soci e sostenitori il carnevale 2019 il prossimo primo marzo. Dopo il successo della cena di beneficienza del Natale 2017, quindi, torna l’appuntamento benefico con le due istituzioni che, seppur su fronti diversi, sono costantemente impegnate nel sociale e collaborano per amplificare i riscontri delle proprie attività. Unire le forze, ormai è chiaro, è la scelta migliore per ottenere risultati in ogni campo, compresa la solidarietà ed è così che i due presidenti, Pia Cigliana e Maurizio Federico, hanno deciso di tornare a collaborare per fare del bene al territorio. Lo scopo è quello di raccogliere fondi, tramite la cena e una riffa benefica, da destinare all’acquisto di medicinali per le famiglie più bisognose della città e non solo. L’appuntamento, quest’anno, è per venerdì 1° marzo, presso il ristorante Casale Marella in via dei Conti,7 a Patrica alle ore 20,30. La cena sarà allietata anche da musica dal vivo e dj set. E’ gradita, ma non obbligatoria, la maschera. Per informazioni e prenotazioni si possono contattare i due enti ai numeri 0775898204 (ACI) e 0775854646 (CRI).