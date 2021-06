Carambola sulla Casilina a Colfelice, cinque feriti e traffico in tilt

Carambola tra due auto, una Mercedes e una Fiat Panda, sulla via Casilina: cinque feriti.

È accaduto ieri pomeriggio nel territorio di Colfelice all'altezza del bivio per Colle Gioioso nella frazione di Villafelice.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’ausilio dell’eliambulanza.

La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza. I feriti sono stati trasportati in codice rosso tra gli ospedali di Cassino, Sora e Pontecorvo.

La dinamica dello sconto tra le due auto è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Pontecorvo, diretti dal capitano Tamara Nicolai.

Non è la prima volta che il tratto di Casilina si trasforma in teatro di sinistri stradali.

Per questo i residenti hanno reclamato un intervento di messa in sicurezza.

“Qualcuno intervenga”, è stato il messaggio lanciato sui social.