In pensione il luogotenente Vettraino, la cerimonia e gli auguri dell'Arma

Dopo 40 anni di servizio, nel giorno del suo compleanno, il luogotenente carica speciale Gino Vettraino va in pensione, salutando i colleghi dell’Arma di Frosinone dove ha prestato servizio per circa 11 anni, ricoprendo tra l’altro, dal gennaio 2021, l’incarico di “Capo centro” del centro telematico del comando provinciale..

Nel corso di una breve cerimonia il comandante provinciale, colonnello Gabriele Mattioli, ha voluto esprimere al luogotenente, a nome dell’Arma, i sentimenti di stima e di partecipata gratitudine per il senso del dovere e l’attaccamento all’Istituzione dimostrati in questi anni, ed in particolare nel periodo in cui ha ricoperto il delicato incarico di capo centro telematico del Comando Provinciale.

Arruolatosi nel 1985, ha prestato servizio a dalla provincia di Livorno a Firenze, da Roma a Frosinone. Ha ricevuto la benemerenza di “Operatore di protezione civile” e la medaglia “croce d’oro con torre per anzianità di servizio militare”.