Va in pensione il brigadiere Ballina, l'omaggio del Comune di Morolo

Festa grande a Morolo, dove l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gino Molinari ha omaggiato con una pergamena ricordo, il brigadiere capo dei carabinieri, Franco Ballina. Il vicecomandante della locale stazione, 59 anni, va infatti in pensione dopo ben 42 anni di servizio svolto per l'Arma, 17 dei quali a Morolo.

Il sindaco Gino Molinari e gli amministratori hanno elogiato Franco Ballina per essere stato sempre presente e disponibile, umile e preparato al servizio della cittadinanza tutta. Anche il neo comandante della stazione Antonio La Bella ed i colleghi ed ex colleghi hanno sottolineato la grande disponibilità al lavoro ed all' ascolto del carabinieri. A Franco Ballina gli auguri della redazione della nostra redazione.