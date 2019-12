Carabinieri Frosinone, oggi la visita del comandante della Legione Lazio

Ultimo aggiornamento: 19:26

Il Generale di Brigata Marco Minicucci, comandante della Legione Carabinieri “Lazio”, si è recato oggi in Frosinone per il tradizionale scambio degli auguri natalizi con il personale del Comando Provinciale che, per l’occasione, si è tenuto presso il “Circolo Ufficiali” del 72° Stormo dell’Aeronautica Militare presso l’Aeroporto di Frosinone. L’Alto Ufficiale, ricevuto dal Comandante Provinciale Carabinieri di Frosinone Colonnello Fabio Cagnazzo, ha incontrato poi tutti gli Ufficiali, una rappresentanza di Comandanti di Stazione, il personale della sede e dei Comandi periferici della Provincia nonché dei Carabinieri Forestali. Erano inoltre presenti i componenti della rappresentanza militare Co.Ba.R. (Consiglio di Base di Rappresentanza) e dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo.Il Generale Minicucci si è soffermato sull’importante funzione svolta dai Carabinieri nella costante presenza e visibilità sul territorio, il cui obiettivo primario è quello di garantire sicurezza effettiva e percepita, anche e soprattutto attraverso il costante contatto con i cittadini.Il Colonnello Fabio Cagnazzo ha ringraziato il Comandante della Legione per la sensibilità e disponibilità manifestata nei confronti del personale e per l’attenzione all’attività che i Carabinieri svolgono quotidianamente in Ciociaria.Il Generale Minicucci al termine della cerimonia ha proceduto alla premiazione di 21 Carabinieri tra Ufficiali, Ispettori, Brigadieri e Appuntati che si sono particolarmente distinti in diverse operazioni/attività di servizio.