Cocaina in auto e hashish in casa, arrestato insospettabile a Cassino

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cassino hanno arrestato un un un uomo di 56 anni trovato in possesso di circa 20 grammi di cocaina, suddivisa in ventidue dosi, e 15 panetti di hashish del peso complessivo di oltre un chilogrammo, due bilancini digitali di precisione, materiale per il confezionamento e una discreta somma di denaro, ritenuta profitto dell'attività di spaccio.

Durante il controllo nei pressi del casello autostradale il comportamento dell'uomo ha insospettito i militari a tal punto da indurli a compiere una verifica più approfondita che ha consentito di rinvenire la cocaina. La conseguente perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 15 panetti di hashish e il resto del materiale sequestrato.

L'uomo è stato condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.