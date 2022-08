Carabiniere forestale suicida in caserma: eseguita l'autopsia, fissati i funerali

È stato effettuato l'esame autoptico sulla salma del carabiniere forestale che si è tolto la vita venerdì pomeriggio 29 luglio con un colpo di arma da fuoco nella caserma di Picinisco, dove prestava servizio da anni. Il magistrato ha rilasciato il nullaosta ai familiari che hanno fissato per domani, martedì 2 agosto alle ore 17:00, i funerali che si svolgeranno presso la cattedrale di San Bartolomeo a Pontecorvo, città d'origine del 53enne.

Così il sindaco Anselmo Rotondo: «Evidenziato che l’intera cittadinanza è rimasta scossa dalla tragica scomparsa, ritenuto doveroso rappresentare alle famiglie la vicinanza e la solidarietà dell’intera comunità pontecorvese, rimarcate l’intenzione e la volontà di rinnovare il cordoglio alle famiglie, ritenuto di interpretare il comune sentimento della popolazione, invito tutti i cittadini, le attività commerciali e produttive, le organizzazioni sociali ad esprimere la propria adesione al lutto anche con la sospensione delle attività durante i funerali in segno di raccoglimento il rispetto».

Su quanto accaduto la Procura della Repubblica di Cassino ha aperto un fascicolo di indagine per atto non costituente notizia di reato anche se non ci sono dubbi sulle cause del decesso. Ma si può ipotizzare che un’indagine più approfondita si sia resa necessaria anche in virtù di un episodio analogo verificatosi circa un anno e mezzo fa nella stessa caserma di via Montano dove un altro carabiniere forestale compì un gesto estremo. Due episodi che non hanno alcuna correlazione fra loro, storie diverse, vite completamente separate l’una dall’altra nonostante la condivisione del luogo di lavoro.