Tre mostri sacri del rock scelgono anche la città ernica di Alatri per il loro tour estivo italiano.Si tratta degli Heroes & Monsters, la band formata dal chitarrista di Vasco Rossi, Stef Burns, dal batterista degli Evanescence Will Hunt e dal bassista di Slash (fondatore dei Guns n' Roses) Todd Kerns.Alatri, infatti, è stata scelta, grazie alla Youevent Live, come una delle tappe del Summer Tour 2023 "Angels nevers sleep", che sta portando la formazione in giro per l'Italia da nord a sud.Nella cittadina ciociara, in particolare, si esibiranno il 25 luglio alle ore 21 nel cuore del centro storico, in piazza Santa Maria Maggiore.Stef Burns, Todd Kerns e Will Hunt, prima del concerto, tra l'altro, incontreranno fan e giornalisti presso la sala conferenze della biblioteca comunale di Alatri alle ore 17, in un "meet and greet" gratuito come il concerto, ma su prenotazione ed accredito.Ricordiamo che Stef Burns è uno dei chitarristi più virtuosi, stimati e seguiti al mondo e, in Italia, è conosciuto anche perché solista di Vasco Rossi; Todd Kerns è un musicista canadese (bassista e cantante) che dal 2010 fa parte della squadra di Slash, il chitarrista cofondatore dei Guns n' Roses; Will Hunt è un batterista instancabile che dal 2014 affianca Vasco nei suoi tour e concerti, ma che, soprattutto, dal 2007 fa parte degli Evanescence.Il concerto degli Heroes & Monsters sarà preceduto da un tributo a Vasco Rossi con i "Vivere Vasco Reloaded Tribute Band".L'evento, per la sua importanza, oltre al patrocinio del Comune di Alatri, ha ottenuto medesimo riconoscimento dal Conservatorio di musica "Licinio Refice" di Frosinone.«Ringrazio coloro che hanno fatto sì che Alatri per una notte sia la capitale del rock - ha dichiarato Maurizio Cianfrocca, sindaco della città -. Stiamo cercando davvero di accontentare tutti e proporre eventi che possano soddisfare tutti i gusti, non solo in campo musicale».I tre big del rock arriveranno ad Alatri da Vasto e, due giorni dopo il concerto alatrense, si esibiranno a Roma presso il Killjoy.