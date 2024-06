Mercoledì 5 Giugno 2024, 07:00

Soltanto una settimana fa quel luogo, un tratto di strada situato in zona San Giorgetto, a poche decine di metri dal centro storico, era stato il teatro di un incidente che per pura fortuna non era degenerato in tragedia. Un 40enne di Fiuggi era stato investito da un’automobile guidata da un 50enne anagnino. Un investimento che sarebbe stato originato da una rivalità amorosa. Ieri invece lo stesso identico posto, e quasi alla stessa ora di quello che era accaduto una settimana prima, ha visto verificarsi un’aggressione.

Protagonista dell’accaduto un uomo residente nella città dei papi. Che si è scagliato contro due cittadini di origine indiana colpevoli, secondo la prima ricostruzione dei fatti, di non aver pagato in tempo l’affitto. Un'aggressione prima solo verbale; poi con veri e propri schiaffi e pugni. Tanto che per uno dei due cittadini indiani aggrediti è stato necessario ricorrere alle cure del 118. Sul posto anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso, necessari a capire l'esatta dinamica dell'accaduto. Per il presunto aggressore, probabile l’arrivo di una denuncia. Tutto è successo pochi minuti dopo le 14. Secondo la prima ricostruzione il protagonista, un signore di Anagni proprietario di una abitazione affittata a due cittadini di origine indiana, stava passando con la sua automobile davanti ad un autolavaggio situato nella zona, quando ha visto i due affittuari seduti davanti al locale. L’uomo ha bloccato l'automobile e si è diretto a piedi verso i due. L’atmosfera si è subito fatta tesa; l’uomo, secondo i testimoni presenti, ha subito attaccato verbalmente i due, accusandoli di ritardo nel pagamento dell'affitto. Poco dopo, dalle parole si è passati ai fatti; e l'uomo ha cominciato ad inveire con schiaffi e pugni nei confronti dei due. Uno dei quali è rimasto ferito,rendendo necessario l’arrivo del 118. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze dei residenti e preso i nominativi delle persone coinvolte. La prassi per risalire all’esatta dinamica dell'accaduto e stabilire chi dovrà rispondere della vicenda.