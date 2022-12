Mercoledì 28 Dicembre 2022, 17:52

Cane le stacca un mignolo. Stava facendo una passeggiata con il suo cagnolino quando è accaduto l’irreparabile. Il suo amico a quattro zampe - almeno stando ad una prima ricostruzione dei fatti- si è azzannato con un altro cane che era al guinzaglio con il suo padrone. Minuti interminabili nei quali una signora, nel tentativo di dividere i due animali e di salvare il proprio, ha perso il mignolo della mano che le è stato letteralmente strappato a morsi. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di oggi mercoledì 28 dicembre a Sora poco prima delle ore 17 in viale Sferracavallo, nei pressi dello stadio Tomei dove le due persone, un uomo ed una donna, si sono incrociate mentre, per l’appunto, stavano facendo una passeggiata insieme ai loro cani. In tanti sono accorsi richiamati sia dall’abbaiare furioso dei cani che dalle grida disperate della signora ed hanno chiamato immediatamente il 118. Una eliambulanza è atterrata nei pressi dello stadio “Giuseppe Panico” mentre sul campo si stava disputando una partita di calcio con alcuni bambini. Contemporaneamente è arrivata un’ambulanza del 118 ed un’auto medica.

Lo staff tecnico della Polisportiva Lirina ha provveduto subito ad allontanare i bambini, spaventati per quello che stava accadendo ma anche per i sassolini e l’erba che si sono alzati nell’aria mentre stavano tirando calci alla palla davanti ai loro genitori attoniti, per agevolare i soccorsi. La signora è stata trasportata al policlinico Casilina di Roma per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico nel tentativo di non farle perdere il dito mignolo. Davvero un terribile episodio che ha sconcertato i presenti. Sembra che entrambi cani fossero al guinzaglio ma la furia e la forza con cui si sono azzannati è stata imprevedibile e fulminea. Del caso sono state informate le forze dell’ordine.