Cane lupo del si avvicina alle pecore, lui gli spara e lo uccide: padre e figlio nei guai

Uccidono un cane lupo a colpi di fucile, padre e figlio denunciati dai carabinieri. I fatti sono avvenuti nella tarda mattinata di ieri ad Anagni. Un cane di razza, un lupo cecoslovacco di anni uno e regolarmente iscritto all’anagrafe canina, si sarebbe introdotto nella proprietà dei due dove dove stavano pascolando le pecore. A quel punto l'anziano di 81 anni, dopo aver prelevato un fucile di proprietà del figlio, ha esploso due colpi di arma che provocavano la morte dell’animale.Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno effettuato la perquisizione nelle abitazioni dei responsabili rinvendo 3 fucili da caccia, una pistola e numerose munizioni, regolarmente detenuti, tutto sottoposto a sequestro, compreso il fucile usato per esplodere i due colpi d’arma da fuoco che hanno determinato la morte del cane.L’81enne veniva deferito per uccisione di animali e detenzione abusiva di armi mentre, suo figlio, per “omessa custodia di armi”.La salma del cane, veniva prelevata dal personale del servizio veterinario di Anagni per la successiva autopsia e successivo smaltimento.