Domenica 1 Agosto 2021, 10:00

Al termine di una bella partita il Frosinone batte 2-0 la Ternana nel quinto test precampionato, giocato allo stadio “Benito Stirpe” aperto nuovamente ai tifosi, seppure in numero limitato, con 215 spettatori sugli spalti, numero basso ma comprensibile, considerando il gran caldo e il periodo vacanziero. È stata una partita autentica, un vero e proprio anticipo del campionato di Serie B, che partirà tra 20 giorni con Frosinone-Parma, in cui la squadra di mister Fabio Grosso ha fatto un bel passo in avanti rispetto alla gara con la Viterbese nonostante diverse assenze pesanti per problemi legati a questa fase di preparazione. Mister Grosso, infatti, deve fare a meno di Ravaglia, Klitten, Matarese, Novakovich, Charpentier e almeno inizialmente schiera quella che potrebbe essere una bozza di formazione tipo con De Lucia in porta, Brighenti, Szyminski, Gatti e Zampano in difesa, Boloca, Maiello e Rohden a centrocampo e il tridente Tribuzzi-Ciano-Zerbin in avanti, senza un vero e proprio punto di riferimento.

Giornata molto calda e, inevitabilmente, in avvio i ritmi non sono elevatissimi. La prima occasione è per la Ternana, che al 13’ sfiora il palo con Vantaggiato. Al 25’ problema fisico per Zerbin e l’autore del gol dell’1-1 contro la Viterbese deve lasciare il campo, con Mattia Vitale che entra al suo posto. Al 34’ il Frosinone passa in vantaggio con Tribuzzi, servito a dovere da Rohden con un grande assist al termine di una bella azione corale avviata da Maiello. La reazione della Ternana è immediata e al 35’ De Lucia è bravo a respingere il colpo di testa di Salzano. Al 39’ ancora umbri pericolosi con un calcio di punizione di Falletti che timbra la traversa. Il primo tempo termina così con il Frosinone in vantaggio. Ad inizio ripresa nessun cambio e canarini che partono subito bene. Al 5’ azione personale di Zampano, con il portiere ciociaro (di Alatri) della Ternana Iannarilli, che riesce a deviare il suo tiro. Al 18’ Gori prende il posto di Maiello. Al 20’ si rivedono gli umbri con Falletti che impegna De Lucia. Al 28’ tripla sostituzione in casa Frosinone con Bevilacqua, Satariano e Iemmello che prendono il posto di Szyminski, Ciano e Tribuzzi. Al minuto 36 Haoudi sostituisce Rohden e al 37’ ecco il raddoppio giallazzurro con una splendida rete di Boloca (forse il migliore in campo) al termine di un’azione personale conclusa con un tiro angolato, che non dà scampo a Iannarilli. È il gol che chiude il match, ben giocato dal Frosinone che dà segnali importanti in vista della Coppa Italia e del campionato.

Nel post gara ecco le dichiarazioni a caldo di mister Grosso: ""Rispetto alla partita con la Viterbese abbiamo fatto più cose buone, ma comunque abbiamo ancora margini di miglioramento. Stiamo lavorando molto e sono soddisfatto di quello che stiamo facendo. Non dobbiamo farci condizionare dal risultato in questo periodo, ma dobbiamo diventare squadra, senza dimenticarci che parteciperemo ad un campionato molto difficile"".

Frosinone (4-3-3): De Lucia; Brighenti, Szyminski (28’st Bevilacqua), Gatti, Zampano (43’st Pahic); Boloca (43’st Giordani), Maiello (18’st Gori), Rohden (36’st Haoudi); Tribuzzi (28’st Iemmello), Ciano (28’st Satariano), Zerbin (25’pt Vitale). A disp.: Barzanti, Palmisani, Bruno, Jirillo. All. Grosso. Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Ghiringhelli, Kontek (26’st Celli), Boben, Salzano; Agazzi, Proietti (16’st Paghera); Furlan, Falletti (42’st Onesti), Peralta (16’st Mazzocchi); Vantaggiato (16’st Capone). A disp.: Vitali, Casadei, Laverone, Russo, Diakité, Frascatore. All. Lucarelli.

Arbitro: Miele di Nola.

Reti: 34’pt Tribuzzi (F), 37’st Boloca (F).

Be. Co.