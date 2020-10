E' da due anni in Italia dove ha giocato nel Crotone, ma il suo cartellino è di proprietà del Genoa. Marcos Curado, 25 anni, italo-argentino, è arrivato in prestito al Frosinone solo da un paio di settimane. Nesta, però, gli ha concesso subito la fiducia tanto è vero che il difensore centrale ha esordito in maglia giallazzurra nella vittoriosa trasferta a Venezia. Sul Media Center del club di viale Olimpia, il giocatore ha risposto in perfetto italiano, alle domande che gli sono state rivolte.

Avrà avuto sicuramente diverse richieste, perché ha deciso di venire al Frosinone?

“E' stata una scelta facile da parte mia visto che sono da due anni in Italia e, quindi, so bene che cosa rappresenta nel calcio il Frosinone”.

E come è stato l'impatto con l'ambiente e con l'allenatore?

“Mi sono trovato a mio agio con mister Nesta e il suo staff e con i nuovi compagni che da subito mi hanno fatto sentire parte del gruppo”.

Che idea si è fatta del Frosinone?

“Di un gruppo che ha voglia di lavorare e di raggiungere gli obiettivi”.

Il Frosinone gioca con tre difensori. Lei ha sempre giocato da centrale in una retroguardia a tre?

“Anche a Crotone nelle ultime due stagioni ho giocato a tre sul centro-sinistra, però anche in una difesa a quattro per me non sarebbe un problema”.

Un paio di gol prima di arrivare in Italia li aveva segnati grazie anche ai suoi centimetri, ma da quando è nel nostro Paese non è riuscito ancora ad esultare braccia al cielo.

“E' vero, vorrà dire che farò di tutto per realizzare il mio primo gol in Italia con la maglia del Frosinone”.

Qui in Italia l'hanno preceduta forti difensori argentini. Si ispira a qualcuno in particolare?

“Non solo argentini, anche in Italia ci sono stati fortissimi difensori, perciò diciamo che personalmente ho tanti punti di riferimento”.

Curado, un'ultima domanda: dove colloca il Frosinone in questo campionato di Serie B?

“Sicuramente non mancano le squadre favorite, ma penso che anche noi del Frosinone siamo forti. Bisogna lavorare e andare avanti”.

Intanto, i giallazzurri si preparano al primo dei due incontri consecutivi e ravvicinati in casa con l'Ascoli di Bertotto, consapevoli della netta supremazia registrata negli 8 precedenti in Ciociaria, andati in scena tra il glorioso e ormai dismesso “Matusa” (6 gare) e il nuovo stadio “Benito Stirpe “ (2). Sabato sarà la nona sfida. Il bilancio parla chiaro: 5 vittorie dei ciociari, 2 pareggi e un successo dei marchigiani, con 28 gol in totale messi a segno, 3,5 di media a partita. Fuochi d'artificio, insomma, sul cielo di Frosinone ogni qualvolta i giallazzurri hanno ospitato i bianconeri. Intanto, ieri doppia seduta per la squadra e, purtroppo per Nesta, in quella pomeridiana si è fermato Rohden. Il centrocampista svedese ha subito un duro colpo al ginocchio destro durante la partitella ed è stato costretto a lasciare il campo. Il giocatore è in dubbio per la gara di sabato contro l'Ascoli, ma le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno e, magari, alla fine potrebbe anche riuscire a smaltire i postumi dell'infortunio. Vedremo. In casa giallazzurra incrociano le dita visto che a centrocampo si potrebbe andare incontro a qualche problema dal momento che Kastanos, il cui rientro dalla nazionale è previsto in giornata, in una settimana ha disputato 3 partite. Pertanto andranno valutate anche le condizioni del cipriota al pari di quelle di Carraro impegnato nel raduno della Under 20.

Mau. Di Ri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA