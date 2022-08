Grave incidente in autostrada in mattinata. Al chilometro 646, tra i caselli di Pontecorvo e Ceprano in direzione nord, un camper si è ribaltato ed ha preso fuoco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale. Ci sono stati oltre 6 chilomtri di coda che, per tutta la mattinata, hanno mantenuto ingessata la circolazione autostradale nel tratto ciociaro.