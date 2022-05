Martedì 31 Maggio 2022, 06:37

Una volta erano i manifesti elettorali, i comizi in piazza, le vele, i santini, il porta a porta, i mezzi utilizzati per avere maggior risalto nella battaglia elettorale. Adesso, invece, uno dei punti più nevralgici per avere visibilità e ottenere consensi politici è lo spazio sui social network.

È proprio lì che, da più di qualche settimana, si sta giocando la battaglia virtuale della campagna elettorale del capoluogo frusinate. I social, terreno fertile per cercare voti, per ribadire quanto fatto, per proporre soluzioni alternative, cercando di arrivare un po' a tutti.

A Frosinone, dei cinque candidati sindaco, su Facebook e Instagram ben quattro hanno una pagina personale a loro dedicata. L'unico che va in controtendenza è, Vincenzo Iacovissi, candidato Socialista, che per divulgare le sue idee e proposte, utilizza i suoi profili social personali e un sito internet dedicato alla sua candidatura. Ovviamente, anche la pagina del Partito Socialista frusinate pubblica contenuti inerenti il suo candidato.

Passando agli altri, Riccardo Mastrangeli, candidato di centrodestra, oltre ad avere un sito web per la sua candidatura, ha anche una pagina social che, in realtà, risulta creata già nell'agosto del 2013. Negli ultimi mesi, ovviamente, c'è stata una fortissima accelerata nell'inserire i contenuti. La pagina politica sfrutta il meccanismo della sponsorizzazione. Ossia che, pagando, si dà la possibilità che i singoli contenuti pubblicati sui due social network, Instagram e Facebook, siano visualizzati da più persone, scegliendo anche il pubblico a cui si vuole mostrare il post, per quanti giorni la sponsorizzazione girerà sui canali, ed anche l'età, gli interessi e dove si trova la persona a cui verrà mostrato il contenuto.

I NUMERI

Fino ad ora, risulta che, in totale da quando esiste, la pagina di Mastrangeli ha speso per la pubblicità virtuale 1425 euro, di cui 323 nell'ultima settimana. Ha più di 3700 seguaci su Fb e più di 1700 su Instagram. È quella che, in totale, ha i numeri più alti, tra quelle di tutti i candidati, sia a livello di spesa che di seguaci. I contenuti pubblicati sono in prevalenza grafiche, foto e video. Anche la pagina del candidato di centrosinistra, Domenico Marzi, utilizza il meccanismo della sponsorizzazione. È nata il 21 marzo del 2022, attualmente ha poco più di 1500 seguaci su Facebook e 2150 su Instagram (su questo social è il candidato con più follower). Attualmente, il denaro investito per far girare a pagamento i contenuti in totale è di 1167 euro, di cui 333 spesi nell'ultima settimana. Anche qui, i post pubblicati vertono su foto, grafiche e video elettorali. Insieme a ciò, poi, Marzi ha anche un sito web apposito.

Le pagine su Facebook e Instagram per Mauro Vicano, altro aspirante sindaco, invece, vedono la creazione lo scorso 20 aprile. Attualmente hanno 523 seguaci su Facebook e 113 su Instragram. L'importo speso, in questo caso, per sponsorizzare i contenuti, caricati sui due social network, in totale si attesta a 198 euro. Anche qui, vengono caricati foto e video. Anche Vicano, poi, ha un sito apposito per la sua candidatura.

Il civico Giuseppe Cosimato ha una pagina politica come candidato sindaco. Non ci sono sponsorizzazioni. Su Facebook sono circa 250 i suoi seguaci e vengono pubblicati quasi tutti video. Su Instagram, invece, non ci sono post ed i follower sono solo 2.



Oltre, però, a tutte le pagine personali dei candidati sindaco, c'è fermento anche nelle pagine delle liste civiche, dei partiti e dei singoli consiglieri. Alcune sono molto attive, anche a suon di sponsorizzate, altre invece molto meno. Insomma, lo sguardo della politica, anche quella frusinate, è ormai sempre più incentrato verso il mondo dei social per accaparrare elettorato, consensi e voti.