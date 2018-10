Si nascondeva in un casolare di Ceccano, Giovanni Diana, esponente del clan dei Casalesi e ritenuto vicino al boss Michele Zagaria. A trovarlo sono stati gli agenti della Squadra Mobile di Caserta, in collaborazione con i colleghi della Questura di Frosinone. Fermato anche un allevatore della zona, titolare del casolare in cui si nascondeva Diana: il ciociaro è accusato di favoreggiamento.

Diana risultava indagato nell'ambito dell'operazione "Azimut", inchiesta che ha svelato gli assetti criminale nel clan dei Casaleri dopo la cattura di Zagaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA