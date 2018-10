Si nascondeva in un casolare di Ceccano, Giovanni Diana, esponente del clan dei Casalesi e ritenuto vicino al boss Michele Zagaria. A trovarlo sono stati gli agenti della Squadra Mobile di Caserta, in collaborazione con i colleghi della Questura di Frosinone. Fermato anche un allevatore della zona, titolare del casolare in cui si nascondeva Diana: l'allevatore è stato denunciato per favoreggiamento della latitanza e arrestato perché trovato in possesso di armi non legalmente denunciate. Denunciato per favoreggiamento un altro ciociaro.

Diana risultava indagato nell'ambito dell'operazione "Azimut", inchiesta che ha svelato gli assetti criminale nel clan dei Casaleri dopo la cattura di Zagaria. Ultimo aggiornamento: 14:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA