Cammino sinodale, incontro tra il vescovo Spreafico e i vigili del fuoco

Si è svolto nell'Aula Magna di Viale Volsci a Frosinone un incontro con S.E. Monsignor Ambrogio Spreafico, Vescovo della Diocesi di Frosinone - Veroli -Ferentino, che si inserisce nel cammino sinodale, promosso da Papa Francesco nella prospettiva della comunione, partecipazione e missione, aperte solennemente il 9-10 ottobre 2021 a Roma.

Hanno partecipato il Comandante, i funzionari, il personale di servizio, una rappresentanza dell'ANVVF e alcune unità collocate di recente in quiescenza; in collegamento da remoto ha partecipato anche il personale operativo di Cassino, Fiuggi e Sora.

"Sono state toccate diverse tematiche a partire da quelle che ancora destano attenzione e preoccupazione: la pandemia e la vicina guerra in Ucraina, sentendoci tutti oltremodo coinvolti tanto più per la particolare coincidenza della settimana Santa che ricorda la passione di Gesù", è stato spiegato dal comando provinciale dei vigili del fuoco.

La solidarietà è stata ricordata come un valore comune, ancorché dedicato ad aspetti diversi, della Chiesa e dei Vigili del fuoco; ciascuno accorre in soccorso di chi chiede aiuto per lenire le differenze o le difficoltà.

E proprio in questo principio di e valore comune è un stato individuato il necessario cammino da perpetrare e seguire per la realizzazione del bene comune.