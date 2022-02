Lunedì 28 Febbraio 2022, 15:46 - Ultimo aggiornamento: 15:56

Ha riportato un trauma cranico e varie lesioni ed è stato elitrasportato a Roma l’autista del camion finito questa mattina in un fossato tra via per Frosinone e la linea ferroviaria. Il pericoloso incidente, che avrebbe potuto provocare conseguenze ben più gravi, è avvenuto intorno alle 10 all’altezza della frazione ceccanese di Ottantotto. È successo per l’esattezza appena al di sotto del tratto sopraelevato dell’autostrada A1.

Il conducente, un 33enne originario di Salerno ma residente nel capoluogo ciociaro, stava procedendo verso Ceccano quando all’improvviso ha perso il controllo del mezzo pesante. Una volta intervenuti anche i sanitari del 118, il camionista è stato estratto dalle lamiere con l’ausilio dei pompieri e ha ricevuto i primi soccorsi. Viste le sue condizioni, però, è stata allertata al contempo un’eliambulanza per il trasferimento, le cure e gli accertamenti del caso presso il policlinico Umberto I di Roma.

Particolarmente vistosa la ferita al capo del ragazzo, mostratosi cosciente ma ovviamente in stato confusionale prima di prendere il volo per la capitale. Il fuoripista è stato provocato con tutta probabilità da un momento di distrazione o un colpo di sonno. Non sono state escluse sin da subito, però, neanche le ipotesi di un malore o del coinvolgimento di un altro veicolo. A procedere al recupero del camion, operazione che si è protratta per diverse ore, sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale. Sul posto sono accorsi tempestivamente anche gli agenti della polizia municipale di Ceccano, che si sono occupati del blocco della strada regionale "637 di Frosinone e di Gaeta" e dell'opportuna regolazione del traffico. Lunghi e inevitabili nel corso della mattinata i disagi per gli automobilisti.