Camera di Commercio Frosinone, apre lo sportello per il credito alle imprese

Ultimo aggiornamento: 22:31

Il sistema economico è mutato e cambia continuamente, richiedendo strumenti nuovi e calibrati. Lo sa la Camera di Commercio di Frosinone che ha attivato lo sportello per il credito alle piccole e medie imprese. L'iniziativa è stata presentata ieri pomeriggio. Sono intervenuti il presidente Marcello Pigliacelli, i deputati Francesco Zicchieri (Lega) e Enrica Segneri (M5S), il senatore Massimo Ruspandini (Fratelli D'Italia) oltre a i relatori tecnici Silviano Di Pinto, Simone Ambrosi e Gianpaolo Pavia.L'intermediazione dell'ente servirà per velocizzare l'accesso ai fondi da parte delle imprese, fornendo loro le consulenze pertinenti. Fondamentale la collaborazione di specifici partner, come gli istituti bancari collegati al fondo di garanzia per le Pmi e la società di consulenza LFS Srl.I finanziamenti sono aperti a tutte le tipologie di attività, purché rientrino al massimo nella categoria di impresa media, relativamente al settore agricolo l’intervento di supporto sarà svolto da “Ismea”. Gli importi hanno garanzia pubblica per il 60 o l'80%, per somme che possono arrivare fino a 2.5 milioni in specifici casi.Non è psssato inosservato l'intervento del deputato della Lega Zicchieri secondo il quale la Camera di Commercio di Frosinone ha fatto meglio di quella di Latina. Il senatore Ruspandini ha giudicato l'iniziativa «frutto concreto della difesa dell'interesse nazionale». L'onorevole Segneri ha ribadito l'appoggio al microcredito, sottolineando che il M5S lo aveva già implementato in passato.