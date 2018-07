Dopo quattro anni e mezzo, Emilia Zarrilli lascia la guida della Prefettura di Frosinone per andare a dirigere quella di Pistoia. Arrivata nel dicembre del 2013, la Zarrilli è stata il primo prefetto in Ciociaria. In questi anni si è distinta per la sua fermezza e la sua umanità affrontando le tante problematiche del territorio. Al suo posto subentrerà Ignazio Portelli: dal 1985 al 2012 è stato prefetto di Palermo, per poi assumere l’incarico di capo legislativo del Ministero per la cooperazione e l’integrazione. Tra gli altri incartici si è occupato, in qualità di commissario prefettizio, di alcuni comuni del sud sciolti per mafia.