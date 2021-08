Giovedì 12 Agosto 2021, 22:34

Paura a Castrocielo, nel Cassinate, per un vasto incendio che sta interessando monte Asprano. Le fiamme si sono estese a ridosso del centro storico. C'è apprensione per la presenza in zona di alcune abitazioni e dell'istituto Rsa "Piccole Suore Sacra Famiglia", ma finora non è stato necessario attuare alcun piano di evacuazione.