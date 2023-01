Mercoledì 18 Gennaio 2023, 10:04 - Ultimo aggiornamento: 10:12

Rebus caldaie, quanto tempo deve passare fra un controllo e l'altro? Ogni anno ci poniamo sempre la stessa domanda ma non riusciamo mai ad ottenere una risposta precisa. Eppure con un minimo di chiarezza da parte delle istituzioni si potrebbe anche risparmiare qualche soldo e non sperperarli come, purtroppo, avviene puntualmente.

Il rilascio del bollino blu può costare dai 30 ai 70 euro e viene rilasciato dall'addetto specializzato alla manutenzione della caldaia, a Frosinone e nel Lazio, al termine del controllo dei fumi, in relazione alla verifica dell'efficienza energetica della caldaia a metano. I controlli e le revisioni sono obbligatori per legge, permettono di individuare eventuali guasti e anomalie e garantiscono una migliore efficienza dell'impianto. Il mancato adempimento di quest'obbligo comporta sanzioni dall'entità variabile. Una caldaia non soggetta alla dovuta manutenzione potrebbe, infatti, rivelarsi pericolosa per chi la possiede e per il vicinato. Inoltre la regolarità dei controlli mantiene valida la garanzia per i tempi stabiliti dalla casa produttrice.

CONTRADDIZIONI

Come scritto, però, c'è molta confusione su quanto tempo debba passare effettivamente tra un controllo e l'altro. Erroneamente la Provincia di Frosinone applica un proprio regolamento del 2013 che è stato superato dal regolamento regionale 30/2020 che prevede l'adeguamento dei regolamenti emanati (da intendersi il regolamento provinciale del 2013) alle norme dello stesso entro 90 giorni. La Provincia, invece, richiamando il regolamento superato, prevede che il controllo venga effettuato ogni 2 anni per le caldaie inferiori a 35Kw (quelle di casa, per intenderci) e ogni anno per caldaie maggiori di 35 kw. Il regolamento del comune di Frosinone, invece, è correttamente aggiornato alla normativa nazionale, prevedendo i 4 anni per la verifica delle caldaie a gas con meno di 100 Kw. La normativa del Lazio afferma che tutti sono obbligati ad effettuare la manutenzione della caldaia una volta ogni 4 anni se la caldaia è installata da meno di 8 anni, una volta ogni 2 anni invece se la caldaia a metano (o Gpl) è stata installata all'interno dell'appartamento da un tempo superiore agli 8 anni. Per chi ha scelto invece una caldaia alimentata a combustile liquido o a biomassa il controllo avviene una volta all'anno.

I COSTI

Per la manutenzione ordinaria della caldaia a metano il costo si aggira intorno ai 70-80 euro, prezzo che sale fino ai 100 euro se il tecnico specializzato opera una manutenzione relativa alla verifica dell'efficienza energetica dell'elettrodomestico in questione (controllo dei fumi). Spese che, però, bisogna sostenere appunto una volta ogni 4 anni e non ogni 2 anni come viene spiegato nell'attuale (vecchia) normativa della Provincia di Frosinone. Una normativa non ancora aggiornata a quella della Regione che porta ad un inutile spreco di denaro ed un guadagno piovuto dal cielo per chi effettivamente controlla le nostre caldaie. Pensiamo solamente a quante strutture pubbliche e private ci sono in provincia, tutte ovviamente provviste di caldaia, e poi facciamo un rapido calcolo.