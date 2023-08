Lirola arriva in prestito al Frosinone: il difensore dell'Olympique ritrova Di Francesco, Chiuse operazioni per Jorge e Soulé

Il Frosinone rinforza la difesa mettendo un tassello importante. La società laziale ha perfezionato l’arrivo in prestito del terzino destro Pol Lirola dall’Olympique Marsiglia. Ventisei anni, cresciuto nell’Espanyol, è un innesto di qualità ed esperienza in una rosa molto giovane. Lirola sarà uno dei punti fermi della difesa dall’alto delle 128 partite in Serie A (Sassuolo e Fiorentina) e delle 84 gare tra Ligue1, Liga, Europa e Conference League. Il difensore torna in Italia a distanza di due anni dove ritrova Eusebio Di Francesco che ai tempi del Sassuolo lo ha lanciato in Serie A ed in Europa League ed anche il direttore Guido Angelozzi che nel 2016 lo ha portato dalla Primavera della Juventus al Sassuolo. E proprio la presenza del duo Di Francesco-Angelozzi ha favorito l’arrivo di Lirola che aveva altre offerte (il Genoa in primis).

Chiuse le operazioni per gli attaccanti della Juventus, Kaio Jorge e Matias Soulé. Dopo Barrenechea, sono pronti a partire da Torino per il prestito in Ciociaria.

Il tecnico Allegri saluterà così i due giovani sudamericani, con l'obiettivo che possano crescere e tornare pronti in bianconero per la prossima stagione.