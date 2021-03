21 Marzo 2021

di Simona Di Rienzo

BARDI 6 Praticamente inoperoso nel primo tempo, nel secondo para il rigore a Coda, si fa piegare le mani in occasione del raddoppio sul violento diagonale dell'attaccante.

CURADO 5 Tanto concentrato nei primi 45 minuti quanto disattento nella ripresa, non è pronto alla chiusura sul secondo gol di Coda.

SZYMINSKI 5 Parte bene, qualche errore di troppo nella fase di rilancio, cala nella seconda frazione.

BRIGHENTI 5,5 Quando si tratta di impostare il gioco è impreciso in più di una circostanza (dal 19' st CIANO 4,5 Poco reattivo, trotterella in mezzo al campo, la sua presenza si nota soltanto perché batte gli angoli).

SALVI 5,5 Spinge con una certa continuità nel primo tempo, nella ripresa accusa la stanchezza (dal 40' st ZAMPANO n.g.).

TRIBUZZI 6 E' sicuramente il migliore della squadra di casa, per lui buoni spunti, soprattutto nel primo tempo, e un palo colpito al primo minuto del secondo tempo, con Gabriel battuto (dal 30' st BRIGNOLA n.g.).

MAIELLO 5,5 Nei primi 45' imposta la manovra con la consueta lucidità, nella ripresa risente della fatica e viene sostituito (dal 19' st CARRARO 5 Il cambio non dà i frutti sperati, qualche timida iniziativa e un tiro che finisce in curva).

KASTANOS 6 E' suo il calibrato cross in area per Tribuzzi il cui tiro è ribattuto dal palo, si prende la responsabilità di tentare qualche imbucata in area avversaria, lotta a centrocampo.

L. VITALE 4,5 Perde malamente la palla che dà l'avvio all'azione del primo gol del Lecce, commette una ingenuità su Pettinari in occasione del generoso rigore concesso agli ospiti e parato da Bardi. Lento e incerto nel gestire il pallone.

NOVAKOVICH 5,5 E' il solito lottatore, non solo in mezzo al campo, torna spesso a difendere, ma in tutta la partita non tira mai in porta. Esce stremato (dal 30' st PARZYSZEK n.g.).



IEMMELLO 5 Anche lui come l'americano si fa vedere poco in area avversaria, accompagna qualche ripartenza della squadra, nessuna conclusione nella porta ospite.



NESTA 5 Nel primo tempo un buon Frosinone gioca alla pari del più quotato Lecce, attaccando con coraggio e difendendosi con ordine. Nella ripresa dopo il primo gol ospite, la squadra perde fiducia e si arrende con disarmante facilità, incapace della giusta reazione dopo il rigore parato da Bardi.