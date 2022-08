Domenica 21 Agosto 2022, 23:22 - Ultimo aggiornamento: 23:24

Frosinone show nel debutto allo "Stirpe". I giallazzurri s'impongono per 3-0 contro il Brescia e c'entrano la seconda vittoria di fila. Le reti sono state messe a segno da Moro (15'), Caso ( 13' st) e Mulattieri (40' st). Queste le pagelle:

Turati 6 Si fa trovare pronto nei timidi tentativi del Brescia nel primo tempo e fa buona guardia anche nella ripresa. Difesa imbattuta dopo due giornate.

Oyono 6,5 Avvio volitivo, entra nell’azione dell’1-0 e si propone spesso, dimostrando una certa crescita e che può essere una valida alternativa anche in caso di arrivo di Sampirisi. Macchia la prestazione con un cartellino giallo.

Lucioni 7 Comanda la difesa con autorità, proiettandosi in avanti in qualche occasione, cercando anche la rete.

Szyminski 6,5 Bada al sodo, controllando bene i pericolosi attaccanti del Brescia a cui regala poco o nulla.

Cotali 6 Avvio più guardingo rispetto ad Oyono, controlla bene la sua fascia di competenza sulla quale il Brescia spinge maggiormente.

Boloca 6,5 Presenzia bene la mediana, dando ordine e cercando di inserirsi in avanti provando anche a concludere verso la porta avversaria.

Kone 6,5 Da forza e dinamismo in mezzo al campo, anche se a volte eccede in irruenza, e ha il merito di avviare l’azione che porta all’1-0 (80’ Oliveri 6 Esordio in Serie B per un’altra giovane promessa, che sfiora anche il gol del 4-0).

Rohden 7 Tra i più attivi in avvio di partita, interpreta bene il ruolo di trequartista destro, datogli da Grosso, fornendo un assist al bacio a Moro, che insacca di testa. Bene anche nel secondo tempo fino a quando esce dal campo (67’ Ciervo 6 Entra nel momento in cui il Frosinone tende a controllare il match essendo avanti di due gol, ma comunque si fa vedere).

Garritano 7 Svaria dietro a Moro ed è uno dei più pericolosi del Frosinone, con Lezzerini che in avvio gli nega con una grande parata d’istinto. Continua a seminare il panico nella difesa del Brescia anche nella ripresa fino a quando viene sostituito (75’ Lulic sv).

Caso 7,5 Sfiora la rete nei primi minuti, poi è meno appariscente degli altri trequartisti nel primo tempo, ma si rende utile anche nei ripiegamenti difensivi. Ad inizio ripresa realizza un gran gol con un concentrato di tecnica e velocità, fissando il risultato sul 2-0 (67’ Bocic 6,5 Bravo a fornire l’assist vincente a Mulattieri).

Moro 7,5 Debutta da titolare dopo aver lasciato spazio a Mulattieri all’esordio e si rende subito pericoloso sfiorando il vantaggio, che trova dopo pochi minuti con un grande stacco di testa (75’ Mulattieri 7 Entra e timbra il 3-0 alla prima occasione).

Grosso 7 Sembra aver trovato la quadratura del cerchio con il 4-2-3-1 che esalta i giocatori a sua disposizione e con gli eventuali arrivi di Sampirisi e Mazzitelli la qualità potrà solo che aumentare. Solidità difensiva e fantasia in avanti le chiavi di un Frosinone che si proietta in testa alla classifica insieme al Cosenza. Beniamino Cobellis