Non ci voleva alla vigilia della finale di andata playoff per la promozione in Serie A contro lo Spezia, in programma al Benito Stirpe domenica sera alle 21,15. L'ultima serie di esami ha, infatti, evidenziato un caso di positività al Covid 19, relativamente ad un membro dello staff. Lo ha reso noto il Frosinone Calcio sul sito ufficiale del club. Nello stesso comunicato si dice pure che il diretto interessato è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La Società, inoltre, ha attivato “tutte le procedure previste dal protocollo soft”. Oggi, intanto, dopo l'allenamento tutto il gruppo-squadra andrà in isolamento preventivo, in attesa del prossimo tampone. (M.D.R.) © RIPRODUZIONE RISERVATA