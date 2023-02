Calcio: il Frosinone non molla mai, sotto di un gol recupera a Palermo (1-1)

Il Frosinone capolista non molla e il rientrante Boloca consente di conquistare un punto prezioso a Palermo. Sotto di una rete, gol di Verre al 38', i "Canarini" conquistano il pari grazie a Boloca al 75'. In attesa della sfida tra Modena e Genoa di domani, la squadra di Grosso mantiene 15 punti sul terzo posto, ora occupato dal SudTirol che ha pareggiato a Cosenza (0-0) mentre la Reggina dopo essere stata in vantaggio 2 a 0 si è vista raggiungere e superare dal Cittadella (3-2) e ora è addirittura al quinto posto.