Frosinone, altro colpo per l'attacco: arriva Kaio Jorge dalla Juventus

Dopo Barrenechea e Soulè dalla Juventus arriva al Frosinone, anche Kaio Jorge. Un altro colpo di mercato. Il club ha infatti ufficializzato il prestito dell'attaccante centrale, classe 2002. Un acquisto che era nell'aria da qualche giorno. Il brasiliano, cresciuto nel Santos e campione del mondo Under 17,

è approdato alla Juve nell'agosto del 2021. In bianconero ha collezionato 9 gare tra Serie A e C nella Next Gen. Poi un serio infortunio lo ha costretto ai box per 555 giorni. Nel precampionato comunque ha dimostrato di aver recuperato e di essere in buona condizione. A Frosinone cercherà il rilancio in una squadra giovane che pratica un calcio d'attacco, adatto alle caratteristiche del brasiliano.