Colpaccio del Frosinone, il club giallazzurro acquista con la formula del prestito con obbligo di riscatto il centrocampista Luca Mazzitelli, classe 1995, ex Sassuolo e protagonista nell'ultima stagione della promozione del Monza in serie A (31 presenze e 2 reti messe a segno). Un top di categoria che andrà ad inserirsi in una squadra che ha dismotrato già il fatto suo nelle prime due vittorie di campionato.