Uno dei gioielli del Frosinone, cresciuto nel settore giovanile del club di viale Olimpia, potrebbe lasciare la Ciociaria e il calcio italiano. Mirko Gori , 27 anni, una vita trascorsa in maglia giallazzurra, in scadenza il prossimo 30 giugno, infatti, starebbe trattando con il Panathinaikos, club laureatosi 20 volte campione di Grecia. I contatti con l’entourage del giocatore sarebbero iniziati qualche settimana fa e negli ultimi giorni la trattativa sarebbe entrata nel vivo. Il centrocampista ciociaro, 19 presenze in B in questo campionato nella formazione guidata da Nesta, è alla ricerca del personale rilancio dopo una stagione poco fortunata, scandita putroppo per lui, da una serie di infortuni che ne hanno condizionato l’abituale alto rendimento. Insieme con il portiere Iacobucci e l’esterno Paganini, suo compagno anche nelle giovanili del Frosinone, Gori, unico ciociaro doc in rosa nella squadra di Nesta, non ha rinnovato il contratto con il cub del presidente Stipe che scadrà a fine giugno. E proprio per questo motivo avrebbe iniziato a guardarsi attorno in attesa di quache offerta da prendere in seria considerazione. Questa è arrivata nelle scorse settimane dal Panathinaikos e così dopo i primi contatti, le parti hanno cominciato a discutere su basi più concrete.CRESCE L’ATTESAIntanto, l’attesa del calcio continua. Per l’eventuale via libera alla ripresa degli allenamenti collettivi, bisognerà aspettare ancora. Non molto, però, perché il verde dovrebbe scattare oggi. Ieri, infatti, i 20 membri del Comitato tecnico-scientifico che affianca l’opera del Governo in questo periodo di emergenza sanitaria per il coronavirus, riunitisi per un ulteriore approfondimento delle misure di sicurezza contenute nel protocollo stilato dalla Figc, non sono riusciti a completare il loro lavoro per la valutazione finale. Tutto rimandato ad oggi, quindi, quando la relazione del Cts sarà sul tavolo del Ministro della salute, Roberto Speranza, che poi si confronterà con il Ministro dello sport Vincenzo Spadafora e il Premier Giuseppe Conte. Il via libera agli allenamenti di squadra, a partire dal 18 maggio, comunque, è condizionato al rispetto di alcune regole, prima fra tutte quella di una quarantena allargata nel caso di un positivo in corsa - calciatore o componente dello staff - a tutti i contatti ravvicinati del soggetto contagiato dal coronavirus. Un fatto questo non di poco conto perché vorrebbe dire nuovi stop per le partite. E, comunque, per le eventuali gare di campionato, ci sarebbe bisogno di un ulteriore protocollo visto che quello che sta per licenziare il Cts, riguarda esclusivamente gli allenamenti di gruppo. Ma la settimana che si apre oggi potrebbe rivelarsi decisiva per quanto riguarda la ripartenza delle sedute di allenamento, non solo individuali, e dei vari campionati fermi ormai da due mesi a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid 19.Sono in agenda, infatti, un vertice tra il mondo del calcio e il Presidente Conte, quindi l’assemblea della Lega di Serie A, poi un incontro fra la Giunta del Coni e il Ministro Spadafora, e a seguire una riuni0ne del Consiglio federale. Saranno giorni caldi e frenetici, insomma, che dovrebbero portare a scrivere la parola fine ad una interminabile telenovela e a prendere una decisione sulla ripresa e sulla conclusione dei tornei nazionali. Questa mattina, invece, i giocatori del Frosinone torneranno a correre e ad effettuare esercizi all’interno del centro sportivo, a Ferentino, dopo essere rimasti chiusi in casa dai primi giorni di marzo quando venne fermata per il coronavirus ogni attività sportiva e non solo. Saranno, come sempre, allenamenti individuali e in forma assolutamente facoltativa, senza alcun supporto da parte dello staff tecnico. I giallazzurri che ne faranno espressa richiesta alla Società, come riferito dallo stesso presidente Stirpe in una intervista data al Messaggero, possono svolgere allenamenti individuali rispettando ovviamente il distanziamento sociale e il divieto di assembramento. E a fine allenamento per la doccia tutti a casa.Maurizio Di Rienzo