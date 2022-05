Calcio giovanile - Lazio Cup: l'Atletico Madrid batte 2-0 il Frosinone con rissa finale

Clima infuocato, non solo per la temperatura estiva, tra le formazioni under 17 di Frosinone e Atletico Madrid, che hanno giocato allo stadio “Claudio Tomei” di Sora, sotto un sole cocente, la prima semifinale della Lazio Cup, che ha visto prevalere gli spagnoli per 2-0, grazie alle reti di Castillo e Sanchez ad inizio di secondo tempo. A cinque minuti dalla fine, dopo uno scontro di gioco, è scoppiata una gigantesca rissa tra i giocatori in campo, con il coinvolgimento anche delle due panchine, con i due mister, il madrileno Borja Resurrection (fratello del più celebre Koke, ex giocatore dell’Atletico di Diego Simeone) e quello del Frosinone, l’ex Salernitana e Udinese David Di Michele, entrambi espulsi, insieme al giocatore spagnolo Sanchez, che quindi salterà la finale di domani, che si giocherà sempre a Sora alle ore 16 contro la vincente di Sassuolo-Debrecen.