Mercoledì 20 Luglio 2022, 08:46

Continua la preparazione precampionato del Frosinone nel ritiro di Fiuggi, dove i canarini resteranno fino al 28 luglio. Lo staff tecnico giallazzurro sta portando avanti ancora un programma sia fisico, sia tecnico, con parte atletica e palestra la mattina e lavoro sul campo il pomeriggio, necessario a reggere un girone di andata che si giocherà senza la sosta per i Mondiali dal 13 agosto al 26 dicembre.

All'inizio della prossima settimana, dopo il test amichevole di sabato contro il Bari allo stadio Benito Stirpe (ore 18, da ieri sono disponibili i biglietti presso gli abituali canali di vendita a questi prezzi: tribuna centrale 10 euro, curva nord e settore ospiti 5, con ingresso gratuito fino ai 7 anni compiuti) si passerà ad un lavoro di tipo tradizionale con la settimana tipo, mettendo nel mirino l'esordio ufficiale di domenica 7 agosto in Coppa Italia a Monza, mentre sabato 13 agosto ci sarà la prima di campionato in casa del Modena.

LA PRIMA AVVERSARIA

Modena che si sta scatenando sul mercato, con l'ingaggio dell'attaccante ex Pordenone, Monza e Vicenza Davide Diaw. La punta va in Emilia in prestito dai brianzoli, che ne detengono il cartellino. Scatenata anche la Reggina di Pippo Inzaghi, che dopo essere partita in ritardo piazza colpi importanti con la firma del difensore Camporese (ex Cosenza) e con la coppia Ravaglia (ex Frosinone, in prestito dal Bologna) e Colombi (Parma) che difenderanno la porta della squadra calabrese. Colpi anche per la Spal, che affianca La Mantia a Moncini per un attacco di alto livello e per il Cagliari, che dovrebbe prendere in prestito il promettente Cisse dall'Atalanta per sopperire alla partenza di Joao Pedro.

LE PEDINE MANCANTI

Tornando al Frosinone, dopo il colpo Caso, che esordirà in maglia giallazzurra sabato contro il Bari, il mercato è in una fase di attesa. Serve un portiere esperto (è stato fatto il nome dell'ex Empoli e Torino Ujkani), un esterno destro di difesa e forse anche un centrocampista centrale, mentre in attacco otto giocatori per tre maglie sembrano un po' troppi e ci potrebbero essere delle partenze, magari dopo le prime giornate di campionato, con il mercato che, lo ricordiamo, chiuderà il 1° settembre, quando saranno stati disputati già tre turni. Al momento la rosa del Frosinone è così composta: Turati, Vettorel e Marcianò sono i portieri, Oyono, Cotali, Szyminski, Lucioni, Kalaj e Monterisi i difensori, Rohden, Boloca, Lulic, Kujabi (non ancora tesserato), Haoudi, Garritano e Tribuzzi i centrocampisti, Ciano, Moro, Caso, Canotto, Parzyszek, Ciervo, Manzari e Satariano gli attaccanti. A questi vanno aggiunti i Primavera Palmisani, Maestrelli, Bracaglia, Cangianiello e Selvini, che si stanno allenando con il resto del gruppo a Fiuggi.