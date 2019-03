© RIPRODUZIONE RISERVATA

Squadre ciociare protagoniste nel campionato di calcio di Eccellenza: in due, Arce e Sora, sognano la promozione.Nell'ultimo turno l’Ausonia batte 1-0 (gol di Di Vito nel finale di partita) la capolista Tor Sapienza, che non perdeva da ben 22 giornate, e riapre il girone B dell’Eccellenza. I romani, infatti, restano sempre primi, ma fermi a quota 45, incalzati però a -2 dalla coppia Arce-Audace e a -5 da quella formata dal Pomezia e dal Sora Calcio. L’Ausonia, con i tre punti presi contro la capolista, sale a 39, reinserendosi, così, dopo una lunga rimonta nel giro che conta. Il Sora, battendo 3-0 la Cavese 1919 (doppietta di Cano), inanella la terza vittoria consecutiva senza subire gol e la sesta partita utile di fila. I bianconeri sembrano essere definitivamente usciti dalla crisi che li aveva attanagliati per undici partite senza vittorie e si ripropongono per l’alta classifica in un campionato equilibrato e avvincente.