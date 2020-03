Le gare a porte chiuse sono una "mortificazione" per i tifosi e non salvaguardano la salute di atleti, arbitri, dirigenti e di chi gravita intorno a una partita di calcio.

Sono due passaggi della lettera scritta dal presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, al presidente della Lega B Mauro Balata, a seguito dell'emeregenza Coronavirus.

Il patron del club ha ribadito la richiesta di sospendere il nostro campionato cadetto almeno per le prossime

