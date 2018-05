Il Frosinone risorge a Brescia. Gori e Ciano firmano una vittoria fondamentale in chiave promozione diretta in A. In terra lombarda è finita 2-1 per i canarini. Al termine di una gara combattuta, l'acuto di Ciano rimette in corsa il Frosinone, ora terzo con un punto di ritardo dal Parma. La corsa per il secondo posto è aperta.

Marted├Č 1 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:01



