In occasione della finale di ritorno dei playoff tra Frosinone e Palermo, in programma domani sera alle 20.30, la Questura «comunica che fino ore 18.30 i tifosi locali potranno accedere all’impianto sportivo anche da via Michelangelo, invece dopo tale orario esclusivamente da via dei Giochi Delfici. Si consiglia, inoltre, considerato il notevole afflusso di pubblico che assisterà all’evento, di recarsi con largo anticipo alla stadio per evitare lunghe file di attesa nelle operazioni di prefiltraggio e filtraggio».

Venerd├Č 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:34



© RIPRODUZIONE RISERVATA