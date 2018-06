«C'è stata una bella prestazione per il Palermo, l'allenatore non ha sbagliato nulla, anche se abbiamo sofferto tutti perché prendere un gol del genere dopo 5 minuti (la rete di Ciano dai 30 metri) è molto difficile da superare, abbiamo giocato con tranquillità dimostrando di avere una caratura superiore, ciò non toglie che i playoff sono sempre una lotteria e dovremo andare a Frosinone concentrati. Sono convinto di avere in Stellone l'uomo che ci porterà in serie A». Sono le parole del patron del Palermo, Maurizio Zamparini, dopo il successo per 2-1 contro il Frosinone nell'andata dei playoff per accedere alla massima serie.

Il patron poi aggiunge: «Siamo agli ultimi 90 minuti di sofferenza prima della gioia. È importante che la squadra stia bene fisicamente e meglio del Frosinone, ma è sempre una partita da prendere con le pinze. Siamo una squadra ben quadrata e andiamo a Frosinone per vincere, questo deve essere lo spirito». La gara di ritorno si giocherà sabato sera allo "Stirpe".

Gioved├Č 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:56



© RIPRODUZIONE RISERVATA