Il Frosinone perde la finale d'andata dei playoff contro il Palermo. Al Barbera finisce 2-1, ma la partita parte in salita per la squadra di casa che si mette subito nei guai. Al 5' la difesa sbaglia il disimpegno e Rajkovic finisce per dare la palla a Ciano. L'attaccante ospite non si fa pregare e tira da 25 metri. Pomini, fuori dai pali, non si muove nemmeno e il tiro finisce nel «sette». I rosanero, spinti dagli oltre trentamila del Barbera, reagiscono. Si gioca nella metà campo dei laziali e il Palermo sfiora ancora la rete con Dawidowicz su calcio d'angolo alla mezz'ora. Il pareggio arriva al 46' con La Gumina, che stoppa il passaggio di Coronado e tira di destro. Palla nell'angolo basso alla sinistra di Vigorito.



Nella ripresa il Palermo continua a pressare alla ricerca del vantaggio. Buona occasione per La Gumina al quarto d'ora, ma il tiro finisce di poco alto. La partita, intanto, si fa sempre più nervosa. Al 36', poi, uno sfortunato autogol di Terranova su calcio d'angolo nel tentativo di anticipare Dawidowicz permette ai siciliani di passare in vantaggio.

Sabato sera il ritorno a Frosinone, per i giallazzurri sarà d'obbligo la vittoria per centrare la promozione in Serie A.

Mercoled├Č 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:02



© RIPRODUZIONE RISERVATA