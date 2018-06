Il Frosinone questa volta non fallisce l'esame e, paregiando in casa con il Cittadella 1-1, vola in finale playoff per la promozione in Serie A. Nel doppio confronto che decreterà la terza squadra che salirà nel massimo campionato, affronterà il Palermo del tecnico Stellone, ex Frosinone protagonista della primo storico salto in A dei giallazzurri.

La finale si giocherà mercoledì al Barbera (andata) e sabato sera allo Stirpe (ritorno).

Domenica 10 Giugno 2018



